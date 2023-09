Đoković razmišlja o koncu kariere, vendar ne še kmalu

New York, 11. septembra - Teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je danes v New Yorku osvojil rekordni 24. grand slam v karieri, je priznal, da včasih razmišlja tudi o koncu kariere, a čas zanj v še ni prišel. Kot je dejal, se po vseh uspehih sprašuje, zakaj mu je tega treba, vendar noče odnehati, dokler bo igral na visoki ravni in zmagoval. "Ne bom odnehal," je dejal Srb.