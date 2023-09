Đoković s četrto zmago na OP ZDA do 24. naslova v karieri

New York, 11. septembra - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je po treh urah in 17 minutah s 6:3, 7:6 (5), 6:3 premagal Rusa Danila Medvedjeva. S 24. naslovom na grand slamih se je v absolutni konkurenci izenačil z Avstralko Margaret Court, v moški konkurenci pa z dvema naslovoma več beži Špancu Rafaelu Nadalu.