Danes začetek teniškega turnirja serije WTA 125 v Ljubljani

Ljubljana, 11. septembra - Danes se bo na igriščih na Trgu republike in v Tivoliju začel teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, z nagradnim skladom 107.360 evrov, ki spada v kategorijo WTA 125 in bo trajal do nedelje. V glavnem delu turnirja bo igralo osem Slovenk, še dve se bosta vanj skušali prebiti skozi kvalifikacije.