Pregled - šport, 10. 9. (nedelja)

SAN MARINO - Slovenska nogometna reprezentanca je na šesti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v San Marinu zmagala s 4:0 (2:0) ter nadaljevala stoodstotni niz z medsebojnih tekem z domačo vrsto in še sedmič slavila proti zadnjeuvrščeni zasedbi z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Po šestih krogih v skupini H s po 13 točkami vodijo Slovenci in Danci, sledita Finska in Kazahstan s po 12, Severna Irska ima tri točke, San Marino pa je še brez.

MALMÖ - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je z zmago odprla evropsko ekipno prvenstvo v Malmöju. Na uvodni tekmi predtekmovalne skupine F je s 3:0 ugnala Turčijo, s tem pa si bržkone že zagotovila nastop v osmini finala. V predtekmovanju se bo v ponedeljek merila še z Dansko.

BARI - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je zmagovalka turnirja serije WTA 125 v italijanskem Bariju z nagradnim skladom 107.360 evrov. Petindvajsetletna Konjičanka bo z lepo popotnico prišla na domač turnir v Ljubljani (11. - 17. september), ki spada na isto raven. Zidanšek, ki bo v ponedeljek na posodobljeni lestvici WTA znova zasedla mesto med najboljšo stoterico, je v finalu turnirja v Bariju po dveh urah in 42 minutah slavila proti Slovakinji Rebecci Šramkovi s 3:6, 7:5, 6:1.

PAMPLONA - Portugalec Rui Costa (Intermarche-Circus-Wanty) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Pamplone do Lekunberrija (158,2 km) je bil najmočnejši med ubežniki. Med favoriti ni prišlo do obračunavanj, tako da je slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) ohranil drugo mesto v skupnem seštevku. V njem še naprej vodijo trije kolesarji Jumbo-Visme. Prvi je Američan Sepp Kuss, ki ima pred Rogličem 1:37 minute naskoka, tretji pa je z zaostankom 1:44 Danec Jonas Vingegaard. Glavnina je ciljno črto prečkala 2:52 minute za zmagovalcem, najboljšo slovensko uvrstitev pa je tokrat dosegel matevž Govekar, ki je bil 14. Roglič je etapo sklenil kot 33.

MANILA - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila najboljšo peterko 19. svetovnega prvenstva. V njej je tudi Luka Dončić, ki je hkrati tudi prvi strelec prvenstva s povprečjem 27 točk na tekmo. V prvi peterki so še Nemec Dennis Schröder, ki so ga razglasili za najkoristnejšega igralca SP (MVP), ter Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Američan Anthony Edwards in Srb Bogdan Bogdanović.

BARI - Odbojkarji Srbije in Poljske so zadnji četrtfinalisti evropskega prvenstva. V Bariju so Srbi s 3:0 v nizih premagali Čehe, Poljaki pa so bili s 3:1 v nizih boljši od Belgijcev. V četrtfinalu se bosta pomerili prav Poljska in Srbija, preostali pari so Slovenija - Ukrajina, Italija - Nizozemska ter Francija - Romunija.

ZAGREB - Na atletskem mitingu zlate serije Svetovne atletike v Zagrebu so v nacionalnem popoldanskem programu, ki ni bil v sklopu svetovne serije, zelo dobro nastopili Rok Ferlan z zmago v teku na 400 m ter z drugima mestoma Maja Mihalinec Zidar na 200 m ter Agata Zupin na 400 m ovire. Neja Filipič je bila peta v skoku v daljino v petek na Trgu bana Josipa Jelačića pred nedeljskim glavnim delom, skočila je 6,29 metra.

MORZINE - Avstrijka Mona Mitterwallner je zmagala na tekmi svetovnega pokala v olimpijskem krosu v francoskem Les Getsu. Mlada Avstrijka je bila v zadnjih dveh krogih premočna za Nizozemko Puck Pieterse in domačinko Pauline Ferrand Prevot. Slovenki nista bili v ospredju, do končne uvrstitve je s 43. mestom prišla le Tanja Žakelj.

MANILA - Košarkarji Nemčije so v finalu svetovnega prvenstva v Manili premagali Srbijo s 83:77 (23:26, 47:47, 69:57). To je njihova druga medalja na mundialih in prva zlata. Nemčija je edino medaljo doslej na SP osvojila leta 2002 v Indianapolisu, ko je v borbi za tretje mesto na krilih Dirka Nowitzkega premagala Novo Zelandijo. V tekmi za tretje mesto je Kanada po podaljšku premagala ZDA s 127:118. Slovenija je SP končala na 7. mestu, Luka Dončić pa je bil s povprečjem 27 točk na tekmo prvi strelec tekmovanja.

RIMINI - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec motociklistične dirke svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP na preizkušnji za VN San Marina v Misanu. Drugi je bil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46), tretji pa svetovni prvak, njegov rojak Francesco Bagnaia (Ducati).

ATENE - Svetovni prvak v reliju, Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec relija Akropolis v Grčiji, desete od 13 postaj letošnje sezone svetovnega prvenstva. Finec je za več kot minuto in pol ugnal Britanca in moštvenega kolega Elfyna Evansa, tretji je bil Španec Dani Sordo (Hyundai), ki je zaostal še štiri sekunde več.

NEW YORK - Ljubljenka občinstva na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Coco Gauff je prvič osvojila turnir v New Yorku. Devetnajstletna Američanka je v finalu po 2:06 ure igre premagala Belorusinjo Arino Sabalenka z 2:6, 6:3 in 6:2 ter zmagovalki OP Avstralije preprečila drugo zmagoslavje na turnirjih za grand slam. Sabalenka pa bo kljub porazu v ponedeljek prvič v karieri prevzela vodilno mesto na svetovni lestvici WTA.