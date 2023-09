Navezi Dabrowski-Routliffe prvi naslov med ženskimi dvojicami

New York, 10. septembra - Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Erin Routliffe sta zmagovalki teniškega turnirja dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. V finalu sta 31-letna Kanadčanka in tri leta mlajša Novozelandka za sploh prvo zmago na turnirjih velike četverice v ženskih dvojicah s 7:6 (9), 6:3 ugnali nemško-rusko navezo Laura Siegemund in Vera Zvonarjova.