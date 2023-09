Danska na vrh slovenske kvalifikacijske skupine

Almaty, 10. septembra - Nogometaši Danske so nova vodilna ekipa slovenske skupine H za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo 2024, ki bo v Nemčiji. Danes so v Helsinkih ugnali Finsko z 1:0 in s 13 točkami prevzeli vodstvo prav pred Finsko in Kazahstanom, ki sta zbrala po 12 točk. Že zvečer se Dancem z zmago v San Marinu na vrhu lestvice pridruži tudi Slovenija.