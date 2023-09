Bari, 10. septembra - Odbojkarji Srbije so sedmi četrtfinalisti evropskega prvenstva. V osmini finala so prvaki izpred štirih let upravičili vlogo favorita in v Bariju zanesljivo s 3:0 (21, 24, 21) ugnali Češko. V četrtfinalu se bodo merili z zmagovalcem tekme med Poljsko in Belgijo.