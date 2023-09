Hrovatinov memorial z novo uspešno izvedbo

Ljubljana, 10. septembra - Konec tedna so najboljši slovenski športniki invalidi v Novem mestu nastopili na tradicionalnem atletskem tekmovanju za Hrovatinov memorial. Tokrat že v 54. izvedbi je mednarodno tekmovanje z udeleženci iz Severne Makedonije, Črne Gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Češke in Slovenije štelo tudi za 33. atletsko državno prvenstvo.