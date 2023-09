Putinovim silam se pričakovano obeta zmaga na regionalnih volitvah

Moskva, 10. septembra - Na regionalnih volitvah v Rusiji, tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini, se zmaga obeta stranki Enotna Rusija, ko podpira predsednika države Vladimirja Putina, je danes sporočila ruska centralna volilna komisija. Ukrajina in njene zaveznice so volitve na zasedenih ozemljih v Ukrajini obsodile kot lažne in napovedale, da izidov ne bodo priznale.