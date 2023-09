Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. in 10. 9.)

Ljubljana, 10. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar v soboto na hrvaškem otoku Rabu udeležila spominske slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve taboriščnikov iz italijanskega koncentracijskega taborišča Kampor. Pisale so tudi o slovesnosti v Bazovici in prihajajočem vrhu pobude Brdo-Brioni.