Ljubljana, 10. septembra - V 5. krogu 1. SNŽL so se visokih zmag veselile nogometašice Olimpije, Ljubljane in Radomelj Medex. Slednje so zmagale z najvišjo razliko, primorsko ekipo Gažon so premagale z 10:0, polovico golov je prispevala Katarina Gadnik.