Finance o financiranju protipoplavnih ukrepov (11. 9.)

Ljubljana, 10. septembra - Teja Grapulin v komentarju Žongliranje z evropskimi milijoni piše o financiranju protipoplavnih ukrepov. Golobova matematika glede financiranja protipoplavnih ukrepov se izide na papirju, a so viri še precej pod vprašajem, pravi. Vlada bi morala preudarno preusmerjati evropski denar in dobro premisliti, kaj so prioritete in kaj je uresničljivega.