Zastoj na primorski avtocesti in pred predorom Karavanke

Logatec, 10. septembra - Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Logatec proti Ljubljani. Promet poteka po zaviralnem pasu mimo izvoza Logatec. Nastal je zastoj, zamuda znaša do pol ure, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Pred Karavankami je zastoj dolg pet kilometrov.