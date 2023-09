Akademiki v projektu ANETREC o pomenu sprave pri priključevanju Zahodnega Balkana EU

Maribor, 11. septembra - V Mariboru poteka sklepna konferenca projekta ANETREC, ki je združil profesorje in študente iz več držav v razmišljanjih o pomenu sprave in sodelovanja med državami Zahodnega Balkana pri njihovem priključevanju Evropski uniji. Po besedah koordinatorja projekta Silva Devetaka je to namreč eden od ključev za uspeh v teh procesih.