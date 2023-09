Pregled - svet, 10. 9. (nedelja)

MARAKEŠ - V katastrofalnem potresu, ki je v petek prizadel Maroko, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 2000 ljudi, pomoč jih potrebuje več kot 300.000. Reševalci si prizadevajo priti do zasutih pod ruševinami, maroška vlada pa je razglasila tridnevno žalovanje. V doslej najsilovitejšem potresu v tej državi na severu Afrike je umrlo najmanj 2112 ljudi. Poškodovanih je več kot 2400, številni med njimi kritično, je sporočilo maroško notranje ministrstvo.

NEW DELHI - V New Delhiju se je končal vrh skupine G20. Voditelji G20 so razdeljeni glede ruskega posredovanja v Ukrajini. V skupni izjavi so sicer obsodili uporabo sile za pridobitev ozemlja, a se vzdržali neposredne omembe Rusije. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je posledično vrh označil za "uspešen". Sklepna izjava z vrha ne vsebuje poziva k dokončni opustitvi fosilnih goriv. So pa voditelji v njej podprli prizadevanja za potrojitev zmogljivosti obnovljive energije na svetovni ravni do leta 2030 in obljubili, da bodo okrepili ukrepe za boj proti podnebnim spremembam.

KIJEV - Po ocenah Kijeva ima Rusija na območjih v Ukrajini, ki jih trenutno nadzoruje, več kot 420.000 vojakov. Število vključuje ruske sile na Krimu, ne pa tudi pripadnikov ruske nacionalne garde in drugih specialnih enot na ukrajinskem ozemlju, je v soboto dejal namestnik vodje ukrajinskih obveščevalnih služb Vadim Skibicki. Kot je dodal, Rusija v zadnjem mesecu aktivno izvaja napade s Krima. V streljanju v bližini mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine sta bila v soboto ubita humanitarna delavca iz Španije in Kanade, državljana Nemčije in Švedske pa sta bila huje ranjena.

HANOJ - Ameriški predsednik Joe Biden se je v Vietnamu srečal z vodjo vietnamske komunistične partije Nguyenom Phu Trongom. Ob tem sta državi sklenili dogovor o krepitvi odnosov in sodelovanja pri strateških dobavah. Biden nadaljuje prizadevanja za pridobitev podpore spričo vedno večjega diplomatskega vpliva Kitajske v regiji, hkrati pa zagotovitev dobav strateško pomembnih dobrin. Biden je zatrdil, da ne želi omejiti Kitajske. Kot je dodal, ima kitajski predsednik Xi Jinping ob gospodarskih težavah svoje države veliko dela.

KARTUM - Sudanska prestolnica Kartum je bila tarča letalskega napada, v katerem je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, več deset pa ranjenih. Sosesko na jugu Kartuma so bombardirala letala sudanske vojske. Spopadi med sudansko vojsko pod vodstvom generala Abdela Fataha al Burhana in paravojaško skupino RSF, ki jo vodi njegov nekdanji namestnik Mohamed Hamdan Dagalo, so po navedbah AFP terjali že okoli 7500 smrtnih žrtev, dejansko število žrtev pa naj bi bilo še precej višje.

ATENE - Grški gasilci so ob podpori vojske nadaljevali reševanje več sto ljudi v vaseh v osrednjem delu države, ki so jih od sveta odrezale poplave. Število smrtnih žrtev vodne ujme je naraslo na 15, pogrešajo še dva človeka, so sporočile pristojne oblasti.

ŽENEVA - Švicarska škofovska konferenca je sporočila, da je bila sprožena predhodna preiskava obtožb o prikrivanju spolnih zlorab v Cerkvi. Za to so se odločili, potem ko je bilo več nekdanjih in sedanjih članov duhovščine obtoženih spolnih zlorab oziroma njihovega prikrivanja. Nekdanji duhovnik je maja v pismu obtožil štiri sedanje in tri nekdanje škofe, da so prikrivali primere spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki v Švici. Eden od teh škofov naj bi tudi sam nadlegoval dečka.

ADIS ABEBA - Etiopija je dokončala polnjenje spornega mega jezu na Modrem Nilu. Projekt, poimenovan Jez velike etiopske renesanse, predstavlja največjo hidroelektrarno v Afriki. Projekt skrbi predvsem Egipt in Sudan, ki sta močno odvisna od vode v Nilu. Hidroelektrarna naj bi imela več kot 5000 megavatov moči, prvo od skupno 13 turbin so zagnali februarja lani. Projekt, ki vključuje 145 metrov visok jez na Modrem Nilu, naj bi v celoti dokončali leta 2024.