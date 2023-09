Preiskava obtožb o prikrivanju spolnih zlorab v Cerkvi v Švici

Ženeva, 10. septembra - Švicarska škofovska konferenca je danes sporočila, da je bila sprožena predhodna preiskava obtožb o prikrivanju spolnih zlorab v Cerkvi. Za to so se odločili, potem ko je bilo več nekdanjih in sedanjih članov duhovščine obtoženih spolnih zlorab oziroma njihovega prikrivanja.