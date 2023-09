V Bazovici so se poklonili pred 93 leti ustreljenim junakom

Bazovica, 10. septembra - Ob spomeniku v Bazovici pri Trstu so se danes spomnili Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam po odločitvi fašističnega posebnega sodišča ustrelili leta 1930. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je v govoru ocenila, da je med Slovenci in Italijani kljub vsemu vedno prevladala volja do sodelovanja.