Slovenskim tekvondoistom na Finskem trije naslovi prvaka

Tampere, 10. septembra - Slovenski tekvondoisti so na svetovnem prvenstvu v Tampereju na Finskem v neolimpijski različici te borilne veščine ITF osvojili osem kolajn v članski in mladinski kategoriji. Svetovni prvaki med člani so postali Tyra Barada, Urša Terdin in Žiga Zagoranski, srebrna med članicami pa je bila Elizabeta Črnkovič.