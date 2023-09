Na Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani neznanec oropal moškega

Ljubljana, 10. septembra - Na Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani je v petek okoli 16.30 neznanec pristopil do moškega, ga ogovoril, nato pa poškropil s solzivcem in mu iztrgal jakno, v kateri je imel mobilni telefon in denarnico. Storilec je s kraja zbežal, policija ga še išče. Napadeni je bil pri ropu lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.