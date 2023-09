Najstnica Coco Gauff zmagovalka OP ZDA

New York, 10. septembra - Ljubljenka občinstva na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Coco Gauff je prvič osvojila turnir v New Yorku. Devetnajstletna Američanka je v finalu po 2:06 ure igre premagala Belorusinjo Arino Sabalenka z 2:6, 6:3 in 6:2 ter zmagovalki OP Avstralije preprečila drugo zmagoslavje na turnirjih za grand slam.