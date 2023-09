Angleži prvič niso zmagali, Italijani zgolj remizirali proti Severni Makedoniji

Ljubljana, 9. septembra - Nogometaši Anglije so v današnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Ukrajini v skupini C igrali neodločeno z 1:1 in s tem prvič v petih tekmah niso zmagali. Z enakim rezultatom se je končala tudi druga tekma te skupine, saj so Italijani zgolj remizirali proti Severni Makedoniji.