Po pirenejskih testih na vrsti nekoliko lažja etapa

Pamplona, 10. septembra - Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 15. etapa od Pamplone do Lekunberrija (158,3 km), ki pa ne bo tako zahtevna kot petkov in sobotni pirenejski test. V skupnem seštevku še naprej vodijo trije kolesarji Jumbo-Visme, slovenski as Primož Roglič pa med to trojico zaseda drugo mesto.