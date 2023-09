Sekulić: Glede na vse okoliščine so fantje zame svetovni prvaki

Manila, 9. septembra - Slovenija je svetovno prvenstvo v Aziji končala na sedmem mestu. Izpolnila je primarni cilj, ki je bil četrtfinale, od tekmovanja pa se je poslovila z zmago proti Italiji. "Glede na okoliščine, ki so se zgodile pred in med prvenstvom, so fante zame svetovni prvaki," je dejal selektor Aleksander Sekulić.