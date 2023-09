Znova zastoji proti Primorski, kolona vozil tudi pred predorom Karavanke

Ljubljana, 9. septembra - S slovenskih cest tudi danes poročajo o prometnih zastojih. Gost promet je v smeri Primorske, in sicer na ljubljanski zahodni in južni obvoznici pred razcepom Kozarje ter naprej po avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Prav tako so zastoji na vzporedni regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika. Prav tako je kolona vozil pred predorom Karavanke.