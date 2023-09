Oktobra bo izšla knjiga esejističnih del Hilary Mantel

London, 11. septembra - Leto dni po smrti Hilary Mantel, ki je veljala za eno največjih britanskih pisateljic tega stoletja, bo izšla knjiga A Memoir of My Former Self: A Life in Writing. V knjigi bo objavljen izbor njenih esejističnih prispevkov, ki jih je okoli 40 let ob proznih delih pisala in objavljala po različnih časopisih in revijah.