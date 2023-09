Iz Slovenije izrazi sožalja ob potresu v Maroku

Ljubljana, 9. septembra - Izrazi sožalja in solidarnosti ob silovitem potresu v Maroku, ki je terjal več kot 630 življenj, prihajajo tudi iz Slovenije. Tako premier Robert Golob kot predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon so sporočili, da so njihove misli s prebivalci Maroka.