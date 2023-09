Iz sveta izrazi sožalja in podpore ob potresu v Maroku

New York/Pariz/Berlin/London/Kijev/New Delhi, 9. septembra - Iz sveta se vrstijo izrazi sožalja in podpore Maroku, ki ga je v petek zvečer prizadel silovit potres. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil pretresenost ob tragediji in ponudil pomoč prizadetemu prebivalstvu. Solidarnost in podporo so izrazili tudi številni evropski voditelji, pa tudi Ukrajine in Indije, ki trenutno predseduje G20.