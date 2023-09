Saša Hribarja se bodo številni spominjali kot legende radia in satire

Ljubljana, 9. septembra - Ob petkovi smrti radijskega voditelja Saša Hribarja so mediji in družbena omrežja polni izrazov žalosti, šoka in spominov nanj. Številni ga opisujejo kot legendo slovenskega radia in satire, kot človeka, ki jih je ob petkovih dopoldnevih spravljal v smeh, njegovi sodelavci pa tudi kot globokega in razmišljujočega človeka.