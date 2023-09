Dan Kobilarne Lipica v znamenju športa

Lipica, 9. septembra - V Lipici so danes pripravili vrsto dogodkov. Na hipodromu bo popoldne predstava Lipiške jahalne šole. Poleg dejavnosti, ki so povezane s konji, in animacije za otroke, letošnji Dan Kobilarne Lipica prinaša razne športne dogodke. Priredili so rekreativni tek, kolesarski izlet in predstavitve nogometa, golfa, joge ter raznih iger.