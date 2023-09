Vreme: Danes pretežno jasno

Ljubljana, 9. septembra - Danes zjutraj bo po nižinah nekaj megle, čez dan pa bo povsod jasno. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, čez dan pa bo povsod pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno in čez dan precej toplo vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V torek čez dan bo začel pihati jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. K nam s šibkimi vetrovi vzhodnih smeri še vedno priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.