Ram in Salisbury tretjič zapovrstjo osvojila OP ZDA med dvojicami

New York, 9. septembra - Rajeev Ram iz ZDA in Britanec Joe Salisbury sta tretje leto zapored osvojila odprto teniško prvenstvo ZDA v New Yorku med moškimi dvojicami. Tretja nosilca sta v finalu z 2:6, 6:3 in 6:4 premagala šesta nosilca, Indijca Rohana Bopanno in Avstralca Matthewa Ebdena.