Štirje slovenski finali v Kopru

Koper, 8. septembra - V Kopru so znani vsi udeleženci in udeleženke finala tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Med najboljšo osmerico bodo v soboto zvečer na koprski plezalni lepotici, zunanji plezalni steni pri dvorani Bonifika, tekmovali tudi štirje Slovenci Janja Garnbret, Vita Lukan in Mia Krampl v ženski in Luka Potočar v moški konkurenci.