Umrl je radijski voditelj Sašo Hribar

Ljubljana, 8. septembra - Umrl je Aleksander (Sašo) Hribar, nagrajeni slovenski satirik in priljubljen radijski voditelj, v javnosti najbolj poznan po oddaji Radio GA-GA na Prvem programu Radia Slovenija. Leta 2006 je za izjemne dosežke na radiu in televiziji prejel Ježkovo nagrado za satiro v oddaji Radio GA-GA in oddaji Hri-bar. Star je bil 63 let, so zapisali na MMC.