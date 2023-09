Đoković ekspresno do 36. finala za grand slam

New York, 9. septembra - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je prvi finalist odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem polfinalu je po dveh urah in 40 minutah s 6:3, 6:2, 7:6 (4) premagal nepostavljenega domačina Bena Sheltona. V finalu se bo drugi nosilec pomeril z zmagovalcem drugega polfinala med Špancem Carlosom Alcarazom in Rusom Danilom Medvedjevom.