Pregled - šport, 8. 9. (petek)

KOPER - V Kopru so znani vsi udeleženci in udeleženke finala tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Med najboljšo osmerico bodo v soboto zvečer na koprski plezalni lepotici, zunanji plezalni steni pri dvorani Bonifika, tekmovali tudi štirje Slovenci Janja Garnbret, Vita Lukan in Mia Krampl v ženski in Luka Potočar v moški konkurenci.

PAU - Danec Jonas Vingegaard je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Formigala do vrha prelaza Tourmalet (134,7 km) je 26-letnik za trojno zmago ekipe Jumbo-Visma slavil pred Američanom Seppom Kussom in slovenskim asom Primožem Rogličem. Iz boja za skupno zmago je po krizi izpadel lanski zmagovalec, Belgijec Remco Evenepoel. V skupnem seštevku je Kuss zanesljivo obdržal rdečo majico. Pred drugouvrščenim Rogličem ima zdaj 1:37 minute naskoka, na tretje mesto pa je napredoval Vingegaard, ki zaostaja 1:44 minute.

MANILA - Košarkarska reprezentanca Nemčije se je uvrstila v finale letošnjega svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, potem ko je na drugi polfinalni tekmi v Manili premagala ZDA s 113:111. Nemci se bodo v finalu pomerili s Srbi, ki so v prvem polfinalu ugnali Kanadčane s 95:86. Finalna tekma med Nemčijo in Srbijo se bo v nedeljo začela ob 14.40, tekma za tretje mesto med ZDA in Kanado pa ob 10.30. V soboto bo zadnjič na turnirju nastopila slovenska izbrana vrsta, ki se bo v tekmi za sedmo mesto, kar je tudi njena doslej najvišja uvrstitev na mundialih, pomerila proti Italiji. Sosedski dvoboj bo ob 10.45, tekma za peto mesto med Litvo in Latvijo pa ob 14.30.

VARNA - Francoska odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu upravičuje status enega izmed favoritov. Gladko se je uvrstila v četrtfinale, potem ko je v Varni brez večjih težav ugnala gostitelje Bolgare, izid je bil 3:0 v nizih. V četrtfinalu se bo merila z Romunijo, ki je v prvi tekmi osmine finala s 3:2 ugnala Hrvaško.

LJUBLJANA - Nogometaši Škotske so v kvalifikacijah za EP 2024 še naprej stoodstotni, potem ko so tokrat na gostovanju na Cipru zmagali s 3:0. V isti skupini je visoko zmago zabeležila Španija, ki je v gosteh kar s 7:1 ugnala Gruzijo. V zgodovino španskega nogometa se je vpisal Lamine Yamal, ki je s 16 leti in 57 dnevi starosti postal najmlajši članski reprezentant in tudi strelec, dosegel je zadnji gol. Visoko zmago so zabeležili tudi Hrvati, doma so s 5:0 ugnali Latvijo. Bosna in Hercegovina je Lihtenštajn v skupini J ugnala le z 2:1, še naprej lepo preseneča Luksemburg, s 3:1 je ugnal Islandijo, Portugalska pa je z golom Bruna Fernandesa z 1:0 zmagala na Slovaškem.

PORTOROŽ - Tržaški zaliv bo 8. oktobra gostil 55. Barcolano, največjo jadralsko regato s skupinskim startom. Organizatorji so na predstavitvi v Portorožu povedali, da je že več kot 700 prijavljenih jadrnic, toliko jih še nikoli ni bilo v začetku septembra. Start regate bo ob 10.30 med Barkovljami in gradom Miramare, cilj bo pred Velikim trgom v Trstu.

MORZINE - V francoskem Les Getsu se je s kratkim krosom začel spored osme postaje svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu. Žensko preizkušnjo je dobila Nizozemka Puck Pieterse. Edina Slovenka predstavnica Vita Movrin je osvojila 32. mesto.

NEW YORK - Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka sta finalistki zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Devetnajstletna domačinka je v polfinalu premagala Čehinjo Karolino Muchova s 6:4 in 7:5, Sabalenka pa je po več kot dveh urah in pol ugnala Američanko Madison Keys z 0:6, 7:6 (1) in 7:6 (5).