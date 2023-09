Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o oceni ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, da bi morale države Zahodnega Balkana izkoristiti priložnost v povezavi s širitvijo EU do leta 2030. Poročale so tudi o tem, da si želi Slovenija biti partnerica afriškim državam v naporih za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb.