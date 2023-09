Varna, 8. septembra - Odbojkarji Romunije so prvi četrtfinalisti evropskega prvenstva v Varni. V osmini finala so po izenačenem boju s 3:2 (17, 20, -17, -26, 12) premagali Hrvaško. V četrtfinalu se bodo merili z zmagovalcem drugega današnjega obračuna med Bolgarijo in Francijo.