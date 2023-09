Ljubljana, 8. septembra - Na glavni cesti Pot za Brdom proti Griču v občini Ljubljana sta danes ob 10.20 trčila osebno vozilo in kolesar. Pri tem je vozilo in kolesarja odbilo v obcestni kanal. Kolesar je na kraju nesreče umrl, voznik osebnega vozila pa je bil lažje poškodovan, poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.