Pripravljen program za preprečevanje in zdravljenje digitalne zasvojenosti

Tržič/Ljubljana, 10. septembra - Naj EU projekt 2023 v Sloveniji je postal projekt Rane ekrana, ki se ukvarja z vse bolj razširjenim problemom digitalne zasvojenosti. V projektu, ki sta ga izvajala Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Občina Tržič, so zasnovali program preventivnega in detoks centra, ki ga želijo na Gorenjskem vzpostaviti v neposredni prihodnosti.