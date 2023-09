Višje financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v letu 2024

Ljubljana, 10. septembra - Sredstva za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, načrtovana v letu 2024, so višja, kot so bila kadarkoli prej. Stabilno financiranje bo naraslo za dodatnih 7,5 milijona evrov oz. za tri odstotke, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo. Ob tem so poudarili, da gre za področji ključni za razvoj družbe.