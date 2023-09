Brežan zadovoljen z intervencijskimi deli po poplavah v osrednji Sloveniji

Komenda, 8. septembra - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes v spremstvu predstavnikov Direkcije RS za vode v občinah Domžale, Mengeš, Kamnik in Komenda ogledal ogledal potek intervencijskih del po avgustovskih poplavah. Z videnim je bil zadovoljen, menil je, da bo pretočnost vodotokov na tem območju lahko zagotovljena do konca septembra.