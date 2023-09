Izidi SP v košarki za moške (2)

* SP v košarki, 1. del: * skupina A (Manila): - petek, 25. avgust: Angola - Italija 67:81 Dominikanska republika - Filipini 87:81 - nedelja, 27. avgust: Italija - Dominikanska republika 82:87 Filipini - Angola 70:80 - torek, 29. avgust: Angola - Dominikanska republika 67:75 Filipini - Italija 83:90 - lestvica: 1. Dominikanska republika 3 3 0 249:230 6 2. Italija 3 2 1 253:237 5 ------------------------------------------------- 3. Angola 3 1 2 214:226 4 4. Filipini 3 0 3 234:257 3 * skupina B (Manila): - sobota, 26. avgust: Južni Sudan - Portoriko 96:101 (podaljšek) Srbija - Kitajska 105:63 - ponedeljek, 28. avgust: Kitajska - Južni Sudan 69:89 Portoriko - Srbija 77:94 - sreda, 30. avgust: Južni Sudan - Srbija 83:115 Kitajska - Portoriko 89:107 - lestvica: 1. Srbija 3 3 0 314:223 6 2. Portoriko 3 2 1 285:279 5 ------------------------------------------------ 3. Južni Sudan 3 1 2 268:285 4 4. Kitajska 3 0 3 221:301 3 * skupina C (Manila): - sobota, 26. avgust: Jordanija - Grčija 71:92 ZDA - Nova Zelandija 99:72 - ponedeljek, 28. avgust: Nova Zelandija - Jordanija 95:87 (podaljšek) Grčija - ZDA 81:109 - sreda, 30. avgust: ZDA - Jordanija 110:62 Grčija - Nova Zelandija 83:74 - lestvica: 1. ZDA 3 3 0 318:215 6 2. Grčija 3 2 1 256:254 5 ------------------------------------------------ 3. Nova Zelandija 3 1 2 241:269 4 4. Jordanija 3 0 3 220:297 3 * skupina D (Manila): - petek, 25. avgust: Mehika - Črna gora 71:91 Egipt - Litva 67:93 - nedelja, 27. avgust: Črna gora - Egipt 89:74 Litva - Mehika 96:66 - torek, 29. avgust: Egipt - Mehika 100:72 Črna gora - Litva 71:91 - lestvica: 1. Litva 3 3 0 280:204 6 2. Črna gora 3 2 1 251:236 5 ------------------------------------------------- 3. Egipt 3 1 2 241:254 4 4. Mehika 3 0 3 209:287 3 * skupina E (Okinava): - petek, 25. avgust: Finska - Avstralija 72:98 Nemčija - Japonska 81:63 - nedelja, 27. avgust: Avstralija - Nemčija 82:85 Japonska - Finska 98:88 - torek, 29. avgust: Nemčija - Finska 101:75 Avstralija - Japonska 109:89 - lestvica: 1. Nemčija 3 3 0 267:220 6 2. Avstralija 3 2 1 289:246 5 ------------------------------------------------- 3. Japonska 3 1 2 250:278 4 4. Finska 3 0 3 235:297 3 * skupina F (Okinava): - sobota, 26. avgust: Zelenortski otoki - Gruzija 60:85 Slovenija - Venezuela 100:85 - ponedeljek, 28. avgust: Venezuela - Zelenortski otoki 75:81 Gruzija - Slovenija 67:88 - sreda, 30. avgust: Gruzija - Venezuela 70:59 Slovenija - Zelenortski otoki 92:77 - lestvica: 1. Slovenija 3 3 0 280:229 6 2. Gruzija 3 2 1 222:207 5 ------------------------------------------------ 3. Zelenortski otoki 3 1 2 218:252 4 4. Venezuela 3 0 3 219:251 3 * skupina G (Džakarta): - sobota, 26. avgust: Iran - Brazilija 59:100 Španija - Slonokoščena obala 94:64 - ponedeljek, 28. avgust: Slonokoščena obala - Iran 71:69 Brazilija - Španija 78:96 - sreda, 30. avgust: Slonokoščena obala - Brazilija 77:89 Iran - Španija 65:85 - lestvica: 1. Španija 3 3 0 275:207 6 2. Brazilija 3 2 1 267:232 5 ------------------------------------------------ 3. Slonokoščena obala 3 1 2 212:257 4 4. Iran 3 0 3 193:256 3 * skupina H (Džakarta): - petek, 25. avgust: Latvija - Libanon 109:70 Kanada - Francija 95:65 - nedelja, 27. avgust: Libanon - Kanada 73:128 Francija - Latvija 86:88 - torek, 29. avgust: Libanon - Francija 79:85 Kanada - Latvija 101:75 - lestvica: 1. Kanada 3 3 0 324:213 6 2. Latvija 3 2 1 272:257 5 ------------------------------------------------- 3. Francija 3 1 2 236:262 4 4. Libanon 3 0 3 222:322 3 * 2. del: * skupina I (Manila): - petek, 1. september: Srbija - Italija 76:78 Dominikanska republika - Portoriko 97:102 - nedelja, 3. september: Italija - Portoriko 73:57 Dominikanska republika - Srbija 79:112 - lestvica: 1. Italija 5 4 1 404:370 9 2. Srbija 5 4 1 502:480 9 3. Portoriko 5 3 2 444:449 8 4. Dominikanska republika 5 3 2 425:444 8 * skupina J (Manila) - petek, 1. september: ZDA - Črna gora 85:73 Litva - Grčija 92:67 - nedelja, 3. september: Grčija - Črna gora 69:73 ZDA - Litva 104:110 - lestvica: 1. Litva 5 5 0 482:375 10 2. ZDA 5 4 1 507:398 9 3. Črna gora 5 3 2 397:390 8 4. Grčija 5 2 3 392:419 7 * skupina K (Okinava): - petek, 1. september: Nemčija - Gruzija 100:73 Slovenija - Avstralija 91:80 - nedelja, 3. september: Avstralija - Gruzija 100:84 Nemčija - Slovenija 100:71 - lestvica: 1. Nemčija 5 5 0 467:364 10 2. Slovenija 5 4 1 442:409 9 3. Avstralija 5 3 2 469:421 8 4. Gruzija 5 2 3 379:407 7 * skupina L: (Džakarta): - petek, 1. september: Španija - Latvija 69:74 Kanada - Brazilija 65:69 - nedelja, 3. september: Brazilija - Latvija 84:104 Španija - Kanada 85:88 - lestvica: 1. Kanada 5 4 1 477:367 9 2. Latvija 5 4 1 450:410 9 3. Španija 5 3 2 429:369 8 4. Brazilija 5 3 2 420:401 8 * četrtfinale (Manila) - torek, 5. september: Italija - ZDA 63:100 Litva - Srbija 68:87 - sreda, 6. september: Nemčija - Latvija 81:79 Kanada - Slovenija 100:89 * tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta: - četrtek, 7. september: Italija - Latvija 82:87 Litva - Slovenija 100:84 * polfinale (Manila) - petek, 8. september: Srbija - Kanada 95:86 ZDA - Nemčija 111:113 * tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta: - sobota, 9. september: - za 7. mesto: 10.45 Italija - Slovenija - za 5. mesto: 14.30 Latvija - Litva * za tretje mesto (Manila): - nedelja, 10. september: 10.30 Kanada - ZDA * finale (Manila): - nedelja, 10. september: 14.40 Srbija - Nemčija