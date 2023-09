Na mestu nekdanjega hotela Transturist v Škofji Loki zasijal nov hotel Lonca

Škofja Loka, 10. septembra - Nekdanji škofjeloški hotel Transturist bo po skoraj 20 letih mirovanja in po celoviti prenovi kmalu vendarle znova odprl svoja vrata, in sicer pod novim imenom hotel Lonca. Trenutno potekajo zaključena gradbena dela z urejanjem okolice in opremljanjem, prve goste pa naj bi hotel sprejel novembra.