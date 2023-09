Indeksi na newyorških borzah uvodoma neenotno

New York, 8. septembra - Indeksi na newyorških borzah se v uvodu današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Vlagatelje po poročanju tujih agencij skrbi visoka inflacija in z njo povezano zviševanje obrestnih mer. Delnice Appla, ki so se v preteklih dneh zaradi prepovedi uporabe njegovih pametnih telefonov v kitajski vladi močno znižale, se gibljejo v zelenem.