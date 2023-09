Ukrajina prejela prvo pošiljko tankov leopard 1

Koebenhavn, 8. septembra - Prvih deset tankov leopard 1, ki so jih ukrajinskim silam namenile Danska, Nemčija in Nizozemska, je prispelo v Ukrajino, so danes sporočile danske oborožene sile in dodale, da je še več tankov na poti. Omenjene tri države so namreč februarja napovedale, da bodo Ukrajini dobavila 100 leopardov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.