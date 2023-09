Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 9. septembra - Pri založbi Litera so izdali knjigo enega najpomembnejših ruskih pesnikov 20. stoletja Vladimirja Majakovskega z naslovom O tem, pri Beletrini pa knjigo dramaturginje in pisateljice Eve Mahkovic, naslovljeno Toxic. Pri Društvu Pasja nota pa so izdali delo avtorice Nuše Jezeršek Od mladiča do fantiča.