Slovenski odbojkarji motivirani pred dvobojem s Turki

Varna, 8. septembra - Danes se na moškem odbojkarskem evropskem prvenstvu v Italiji, Bolgariji, Severni Makedoniji in Izraelu začenjajo boji osmine finala. Slovenske odbojkarje v Varni v soboto ob 16.30 po slovenskem času čaka dvoboj s Turki. Slovenci tekmo z veseljem pričakujejo in so izredno motivirani, a pravijo, da jih čaka težka tekma.