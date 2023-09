Ukrajina obsodila ruske volitve na zasedenih ozemljih

Kijev, 8. septembra - Z lažnimi volitvami v zasedenih ukrajinskih regijah in na Krimu Rusija še naprej spodkopava kredibilnost svojega pravnega sistema, so danes sporočili iz Kijeva. S tem so se odzvali na lokalne in regionalne volitve v Rusiji, ki naj bi potekale do nedelje, izvedli pa naj bi jih tudi v ukrajinskih regijah, ki si jih je Moskva enostransko priključila.