V Mariboru prevodoslovni teden s poudarkom na poslovni komunikaciji

Maribor, 11. septembra - Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru te dni prireja 10. mednarodno prevodoslovno akademijo in simpozij TRANS 2023. Razprave se letos vsebinsko osredotočajo na posebnosti prevajanja in tolmačenja v poslovni komunikaciji, so sporočili z univerze.