Ifo: Slovenski srednji razred med davčno najbolj obremenjenimi v EU

München, 10. septembra - Slovenija je med državami EU z največjo davčno obremenitvijo srednjega razreda, je pokazala raziskava münchenskega inštituta Ifo. V tej skupini so še Danska, Belgija, Nemčija, Finska, Litva in Nizozemska, najnižje pa je davčno breme za srednji razred v Španiji, Grčiji, Estoniji, na Portugalskem, Cipru ter v Bolgariji in Romuniji.